Рёйселанд — после золота в пасьюте: надо хорошо спать, есть и набрать мотивацию перед ОИ

Норвежская биатлонистка Мартё Рёйселанд, выигравшая пасьют на шестом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия), подвела итоги гонки.

«Получилось провести идеальную гонку. Я уже говорила после спринта, что у меня никогда не получалось успешно выступить в пасьюте на этапе Кубка мира в Рупольдинге. Но вот получилось. Очень рада.

Это важная победа. Теперь я смогу немного передохнуть перед Олимпиадой, зная, что работа выполнена. Сейчас мне надо хорошо спать, есть и набрать хорошую мотивацию перед Олимпиадой», — сказала норвежская биатлонистка после гонки.

Напомним, ранее в Рупольдинге (Германия) завершилась женская гонка преследования в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону. Её победительницей стала лидер общего зачёта Кубка мира, норвежка Марте Рёйселанд. Второй финишировала представительница Швеции Эльвира Эберг. Замкнула тройку призёров ещё одна шведка Ханна Эберг.