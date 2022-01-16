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Каминский поделился опасениями касательно формы Латыпова перед Олимпиадой

Каминский поделился опасениями касательно формы Латыпова перед Олимпиадой
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Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский рассказал о планах возвращения Эдуарда Латыпова в основной состав сборной России.

27-летний Латыпов заразился коронавирусом 6 января, перед стартом пятого этапа Кубка мира в Оберхофе. После заражения спортсмена изолировали от команды в номере отеля.

«Латыпов присоединится к команде 20 или 21 января. Больше всего беспокоит то, что мы не делали никакой быстрой работы, боялись последствий, которые ковид может нанести на организм спортсмена. Второй момент — это отсутствие соревновательной практики. Чемпионат Европы в Арбере Латыпов не побежит, потому что Арбер находится достаточно низко, там высота около 800 м», — сказал Каминский в эфире «Матч ТВ».

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