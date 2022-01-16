Максимов — о мужском пасьюте: если ветер не успокоится, сегодня будет лотерея

Тренер сборной России по биатлону Максим Максимов поделился ожиданиями от мужской гонки преследования в рамках шестого этапа Кубка мира в Рупольдинге (Германия).
«Пристрелялись, был штиль, а когда все ушли, начался необычный ветер, он ходит справа налево и слева направо. Если он не успокоится, сегодня будет лотерея. Но все профессионалы, мы отрабатывали это в подготовительный период. Надеемся на их профессионализм.
После эмоциональных всплесков, как вчерашняя эстафета, будет тяжело собраться.
Насколько легко будет продвинуться повыше? Сегодня 60 челочек достаточно плотно. Были подозрения, что 60-е могут прийти и не хватит установок», — сказал Максимов в эфире «Матч ТВ».
Напомним, сегодня, 16 января, в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону в Рупольдинге (Германия) состоится мужская гонка преследования на 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами. Старт запланирован на 16:45 мск.
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