«Немного побуду с мужем». Рёйселанд поделилась планами перед стартом Олимпиады

Норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд, выигравшая пасьют на шестом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия), прокомментировала ход гонки.

«Конечно, тяжело пропускать этап в Антхольце. Это одно из моих любимейших мест, и я бы с радостью туда поехала. Но, думаю, для Олимпиады и для меня лично всё-таки лучше там не выступать. Буду на тренировочном сборе, хорошо подготовлюсь к Олимпиаде. А ещё немного побуду с мужем перед тем, как отправиться в Пекин. Предвкушаю это», — сказала Рёйселанд на пресс-конференции.

Напомним, ранее в Рупольдинге (Германия) завершилась женская гонка преследования в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону. Её победительницей стала лидер общего зачёта Кубка мира, норвежка Марте Рёйселанд. Второй финишировала представительница Швеции Эльвира Эберг. Замкнула тройку призёров ещё одна шведка Ханна Эберг.