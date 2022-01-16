Эльвира Эберг объяснила, почему продемонстрировала слабую скорость в пасьюте Рупольдинга

Шведская биатлонистка Эльвира Эберг прокомментировала серебро в пасьюте на шестом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия).

«Не могу сказать, что ощущала большое давление перед стартом. Вышла с таким настроем, что мне нужно познать себя, а терять на самом деле нечего. Понимала, что при любом исходе гонки получу ценные знания и опыт. И я довольна гонкой. Понятно, что два промаха на лёжке — это неидеально, но мне удалось сохранить спокойствие на стойке.

Скорость на лыжах была не лучшей. Позавчера мы провели тяжёлую интервальную работу в рамках подготовки к Олимпиаде. Понимали, что я вряд ли буду сегодня в оптимальной форме. Но это входило в наши планы. Учитывая это, я вполне довольна гонкой.

Чему сегодня научилась? Было важно получить то чувство, когда ты лидируешь и тебя все догоняют. Это особое чувство. Важно понимать, какой темп держать на старте. Когда ты позади, это не то же самое. Если ты догоняешь, то видишь кого-то впереди, ориентируешься на него.

Я ощущаю уверенность, когда нахожусь на стойке. При этом на тренировках тоже хорошо над этим работаю. Так что здесь свою роль играют сразу два фактора. Думаю, я поймала этот позитивный импульс», — сказала Эберг на пресс-конференции.