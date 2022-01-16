Эльвира Эберг объяснила, почему продемонстрировала слабую скорость в пасьюте Рупольдинга

Шведская биатлонистка Эльвира Эберг прокомментировала серебро в пасьюте на шестом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия).
«Не могу сказать, что ощущала большое давление перед стартом. Вышла с таким настроем, что мне нужно познать себя, а терять на самом деле нечего. Понимала, что при любом исходе гонки получу ценные знания и опыт. И я довольна гонкой. Понятно, что два промаха на лёжке — это неидеально, но мне удалось сохранить спокойствие на стойке.
Скорость на лыжах была не лучшей. Позавчера мы провели тяжёлую интервальную работу в рамках подготовки к Олимпиаде. Понимали, что я вряд ли буду сегодня в оптимальной форме. Но это входило в наши планы. Учитывая это, я вполне довольна гонкой.
Чему сегодня научилась? Было важно получить то чувство, когда ты лидируешь и тебя все догоняют. Это особое чувство. Важно понимать, какой темп держать на старте. Когда ты позади, это не то же самое. Если ты догоняешь, то видишь кого-то впереди, ориентируешься на него.
Я ощущаю уверенность, когда нахожусь на стойке. При этом на тренировках тоже хорошо над этим работаю. Так что здесь свою роль играют сразу два фактора. Думаю, я поймала этот позитивный импульс», — сказала Эберг на пресс-конференции.
- 16 января 2022
-
18:29
-
18:16
-
18:14
-
18:12
-
18:05
-
18:02
-
18:02
-
17:56
-
17:55
-
17:52
-
17:50
-
17:48
-
17:45
-
17:44
-
17:43
-
17:42
-
17:39
-
17:33
-
17:30
-
17:29
-
17:26
-
17:24
-
17:17
-
17:17
-
17:07
-
17:01
-
16:54
-
16:53
-
16:48
-
16:44
-
16:42
-
16:36
-
16:27
-
16:23
-
16:19