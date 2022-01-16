Максим Максимов: Логинов филигранно справился с последней стрельбой

Тренер сборной России по биатлону Максим Максимов поделился мнением о результатах мужской гонки преследования на этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия). Победителем пасьюта стал француз Кентен Фийон Майе. Россиянин Александр Логинов занял второе место. В топ-10 попал ещё один представитель России — Максим Цветков, он показал девятый результат.



«Максим Цветков, к сожалению, не справился с последней стрельбой, а Александр Логинов справился филигранно. Это позволило ему побороться за призовое место, которое он отстоял. Что у Александра, что у Максима хороший прорыв. Думаю, для Цветкова это дало о себе знать на последнем рубеже», — сказал Максимов в эфире «Матч ТВ».

Биатлон. Кубок мира. Рупольдинг, Германия

Гонка преследования. Мужчины



1. Кентен Фийон Майе (Франция) — 31:30.6 (2)

2. Александр Логинов (Россия) + 8,8 (1)

3. Антон Смольский (Беларусь) + 13,1 (2)…

9. Максим Цветков (Россия) + 44,4 (2)…

17. Даниил Серохвостов (Россия) + 1:18.2 (2)…

30. Саид Халили (Россия) + 2:06.0 (3)…

41. Александр Поварницын (Россия) + 2:33.7 (4)