Елисеев: кто из биатлонистов готов к Играм? Вы ставите меня в неловкое положение

Российский биатлонист Матвей Елисеев, приостановивший карьеру, поделился мнением об олимпийских перспективах россиян. Он выразил надежду, что российские биатлонисты будут конкурентоспособными.



«Всегда очень сложно оценивать, когда есть медальный план. Любой спортсмен максимально стремится к медалям, к победе. Наши мужики, наши женщины будут бороться за каждый метр, за каждый выстрел. Желаем им победы.



Кто готов к Играм? Вы ставите меня в неловкое положение. Мне не хочется озвучивать фамилии, потому что каждый достоин. Конечно, кто-то чуть сильнее сейчас готов, кто-то чуть хуже. Тот же Антон Бабиков провёл прекрасный гоночный уик-энд в Оберхофе, а сейчас чуть-чуть спад был. Карим силён. Все ребята молодцы, я не готов выбирать.



Конечно, мы будем следить за Эдиком в Антхольце. Если он покажет свои секунды и результаты, то всё будет отлично. Я не думаю, что пропуск двух недель так сильно скажется на нём, тем более у него есть возможность тренироваться. Мы все видели, что у него есть велостанок, он тренируется. Главное, чтобы он психологически себя не накрутил. Этот единственный момент может быть минусом.



Как бежать в Антхольце? Однозначно кому-то надо будет пропустить некоторые гонки. Это уже будет зависеть от конкретного состояния спортсмена. Здесь должна система работать полностью. В команде есть функциональное обследование, там всегда могут посмотреть, когда спортсмену дать возможность отдохнуть. Ребята и команда всё делают правильно.



Молодым будет чуть посложнее на Олимпиаде. Александр уже давно на Кубке мира, чемпионате мира. Максим тоже чемпион мира. Они готовы к любой борьбе, знают, как себя подвести, как себя успокоить. Молодые, возможно, не так сильно набрались этого опыта. У них кубковый объём стартов не такой высокий. Может, им будет посложнее.



Я тренируюсь. До приезда в студию тренировался уже. Готовлюсь к чемпионату России. 8 февраля я уеду из Москвы, чтобы стартовать в Кубке России. Дальше будет чемпионат России, он достаточно растянутый — по одной гонке в неделю сперва, потом три гонки неолимпийских дисциплин. Считаю, что способен вернуться в команду. Буду всё для этого делать. Я очень мотивирован», — сказал Елисеев в эфире «Матч ТВ».

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