Россия занимает 4-е место в неофициальном медальном зачёте Кубка мира по биатлону

На этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия) завершился очередной соревновательный день. Сборная России завоевала одну медаль, её принёс Александр Логинов, который занял второе место в гонке преследования.



В неофициальном медальном зачёте Кубка мира сборная России занимает 4-е место. Возглавляет медальный зачёт сборная Норвегии.



Российские спортсмены в нынешнем сезоне завоевали 11 медалей: три золотых, четыре серебряных и четыре бронзовых. У Норвегии — 23 медали (12-3-8). Больше россиян наград завоевали также Франция (27) и Швеция (20).

Кубок мира по биатлону. Медальный зачёт

1. Норвегия – 23 (12-3-8)

2. Франция – 27 (8-13-6)

3. Швеция – 20 (7-7-6)

4. Россия – 11 (3-4-4)

5. Беларусь – 11 (1-4-6)