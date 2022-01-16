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Россия занимает 4-е место в неофициальном медальном зачёте Кубка мира по биатлону

Россия занимает 4-е место в неофициальном медальном зачёте Кубка мира по биатлону
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На этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия) завершился очередной соревновательный день. Сборная России завоевала одну медаль, её принёс Александр Логинов, который занял второе место в гонке преследования.

В неофициальном медальном зачёте Кубка мира сборная России занимает 4-е место. Возглавляет медальный зачёт сборная Норвегии.

Российские спортсмены в нынешнем сезоне завоевали 11 медалей: три золотых, четыре серебряных и четыре бронзовых. У Норвегии — 23 медали (12-3-8). Больше россиян наград завоевали также Франция (27) и Швеция (20).

Кубок мира по биатлону. Медальный зачёт

1. Норвегия – 23 (12-3-8)
2. Франция – 27 (8-13-6)
3. Швеция – 20 (7-7-6)
4. Россия – 11 (3-4-4)
5. Беларусь – 11 (1-4-6)

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