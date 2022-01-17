Президент СБР Виктор Майгуров объяснил выбор состава России на ОИ-2022 в Пекине

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров прокомментировал выбор состава национальной команды на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине (Китай).

«Решение было принято вчера, 16 января. Многие спортсмены ещё до Рупольдинга подтвердили своё место, а вот Максим Цветков прогрессировал на Кубке России, Кубке IBU, а затем на Кубке мира запрыгнул на подножку уходящего поезда. Кандидатура Серохвостова даже не обсуждалась, он безоговорочно завоевал это право с первых этапов Кубка мира.

К сожалению, не получилось завоевать шестую квоту для мужской сборной, но не получилось этого сделать без Латыпова в борьбе с сильными сборными Германии и Швеции. Приносим свои извинения болельщикам», — сказал Майгуров на пресс-конференции.

Расписание гонок Кубка мира по биатлону — 2021/2022.