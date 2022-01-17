Виктор Майгуров оценил поступок Эрика Лессера в отношении Эдуарда Латыпова

Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров рассказал о состоянии Эдуарда Латыпова, который заразился коронавирусом и пропустил этапы Кубка мира в Оберхофе и Рупольдинге.
«Эдуард не прекращал тренировок. Не было симптоматики, кроме положительного теста. Но чуть изменили тренировки, он выполнял более базовую работу. Нам очень сильно помог оргкомитет Оберхофа, который разрешил Эдуарду тренироваться и даже разрешил раньше времени уехать в Россию. Просто мы сами решили не рисковать, не будучи уверенными в беспроблемном пересечении границ. Очень хороший и правильный жест Эрика Лессера, который помог Латыпову», — сказал Майгуров на пресс-конференции.
Немецкий биатлонист Эрик Лессер одолжил свой тренировочный инвентарь Латыпову, который находится на карантине в Германии.
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