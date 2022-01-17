«Всё логично, сюрпризов нет». Ярошенко — о составе сборной России на Олимпиаду-2022
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Двукратный чемпион мира по биатлону Дмитрий Ярошенко прокомментировал обнародование состава сборной России на Олимпийские игры 2022 года.
«Всё в составах логично, сюрпризов нет. Что касается Бабикова, то вместо кого его ставить? Пятёрка заслужила попадание на ОИ. Спортсмен тренируется и выступает ради медалей, но не ради запасных мест. Если вдруг кто-то заболеет или ещё что-то, не факт, что запасной спортсмен выступит сильно. Нам нужно, чтобы основные не болели и выступили на Олимпийских играх максимально сильно.
Что касается женского состава, то там всё чётко. По запасным вопросов тоже нет. Они бы и не усилили основную команду», — сказал Ярошенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
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