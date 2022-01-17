Черезов: оптимальный выбор состава на ОИ — все ребята лучшие на данный момент

Трёхкратный чемпион мира по биатлону Иван Черезов прокомментировал обнародование состава сборной России по биатлону на Олимпийские игры в Пекине (Китай).



«Считаю, у нашей сборной оптимальный состав на Олимпиаду. Можно было везти Бабикова — он авторитет, но мы находимся в условиях, когда у нас есть ограничения. Бабиков и Поварницын находятся в резерве — их могут вздёрнуть в любой момент. Серохвостов регулярно выступает в эстафетах и достаточно хорошо себя проявляет в командных гонках. Логичный выбор тренерского состава.



По последним результатам состав очень сбалансированный. В эстафете отрабатываются этапы, каждый бежит свой этап в определённой последовательности. Ребята, что есть в команде на данный момент, лучшие. Хотелось бы рассчитывать на самые высокие места на Олимпийских играх. Все показывают свой потенциал — осталось его реализовать. Надеюсь, ребята подойдут в боевой форме к главному старту четырёхлетия», — сказал Черезов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.