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Объявлен состав сборной Беларуси по биатлону на Олимпийские игры в Пекине

Объявлен состав сборной Беларуси по биатлону на Олимпийские игры в Пекине
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Сегодня, 17 января, на заседании исполкома Национального олимпийского комитета Беларуси был утверждён состав команды по биатлону на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине.

Биатлон. Олимпийские игры. Пекин. Состав сборной Беларуси
Женщины: Динара Алимбекова, Анна Сола, Ирина Лещенко, Ирина Кручинкина, Елена Кручинкина.
Мужчины: Антон Смольский, Максим Воробей, Никита Лобастов, Дмитрий Лазовский, Роман Елетнов.

В общем зачёте нынешнего розыгрыша Кубка мира лучшая из белорусских биатлонисток, Динара Алимбекова, занимает третье место. У мужчин Антон Смольский идёт седьмым. Седьмой этап Кубка мира пройдёт в Антхольце с 20 по 23 января.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.

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