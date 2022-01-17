Объявлен состав сборной Беларуси по биатлону на Олимпийские игры в Пекине

Сегодня, 17 января, на заседании исполкома Национального олимпийского комитета Беларуси был утверждён состав команды по биатлону на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине.

Биатлон. Олимпийские игры. Пекин. Состав сборной Беларуси

Женщины: Динара Алимбекова, Анна Сола, Ирина Лещенко, Ирина Кручинкина, Елена Кручинкина.

Мужчины: Антон Смольский, Максим Воробей, Никита Лобастов, Дмитрий Лазовский, Роман Елетнов.

В общем зачёте нынешнего розыгрыша Кубка мира лучшая из белорусских биатлонисток, Динара Алимбекова, занимает третье место. У мужчин Антон Смольский идёт седьмым. Седьмой этап Кубка мира пройдёт в Антхольце с 20 по 23 января.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.