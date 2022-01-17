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Кентен Фийон Майе показал закулисье этапа КМ в Рупольдинге, где выиграл обе личные гонки

Кентен Фийон Майе показал закулисье этапа КМ в Рупольдинге, где выиграл обе личные гонки
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Двукратный чемпион мира в эстафетах, французский биатлонист Кентен Фийон Майе опубликовал в «Инстаграме» видео, в котором собрал все закулисные моменты сборной Франции на шестом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия).

«Рутина здесь, в Рупольдинге», — подписал видео француз.

Публикация доступна в «инстаграме» Кентена Фийона Майе.

Отметим, что в Рупольдинге Фийон Майе выиграл обе личные гонки: спринт и пасьют. При этом победа в гонке преследования стала для француза четвёртой подряд на КМ. В мужской эстафете, где Кентен был финишёром, сборная Франции заняла пятое место.

Фийон Майе захватил лидерство в общем зачёте Кубка мира – 2021/2022, в его активе 581 очко. На счету его ближайшего преследователя шведа Себастиана Самуэльссона 484 балла.

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