Стал известен состав сборной Норвегии на чемпионат Европы — 2022 в Арбере

Объявлен состав сборной Норвегии на чемпионат Европы – 2022 по биатлону. Соревнования пройдут в Арбере (Германия) с 26 по 30 января.

Женщины

Юни Арнеклейв

Йенни Энодд

Каролин Эрдаль

Рагнхильд Фемстейневик

Марте Крокстад Йохансен

Осне Скреде.

Мужчины

Александр Фьельд Андерсен

Сверре Дален Аспенс

Ховар Бугейтвейт

Эрленд Бьонтегорд

Йоханнес Дале

Синдре Фьелльхейм Йорде.

Отметим, что перед чемпионатом Европы в рамках Кубка мира запланирован этап в Антхольце (Италия). Он пройдёт с 20 по 23 января.

Седьмой этап. Антхольц, Италия

20 января – индивидуальная гонка, мужчины.

21 января – индивидуальная гонка, женщины.

22 января – масс-старт, мужчины.

22 января – эстафета, женщины.

23 января – эстафета, мужчины.

23 января – масс-старт, женщины.