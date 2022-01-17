Биатлонист Серохвостов попал в сборную случайно. А теперь едет на Олимпиаду за медалью

В понедельник, 17 января, глава СБР Виктор Майгуров объявил состав сборной России по биатлону на Олимпиаду-2022. Вместе с Эдуардом Латыповым, Александром Логиновым, Каримом Халили и Максимом Цветковым в Пекин поедет 22-летний Даниил Серохвостов.

Удивительно, но в начале сезона Даниил попал в основной состав по счастливой случайности. В ноябре тренеры не собирались брать молодого биатлониста на Кубок мира. Да и сам Серохвостов о попадании в основной состав и на Олимпиаду мог только мечтать.

Но всё изменила одна ошибка тренерского штаба.

«Шансов выступить на Кубке мира нет»

В ноябре 2021-го, перед началом международных соревнований, в Ханты-Мансийске прошли отборочные старты, по итогам которых был сформирован состав мужской сборной России на этапы Кубка IBU, а также выбран шестой биатлонист, который должен был дополнить основную команду на Кубке мира. По итогам отбора в команду, в которой уже были Логинов, Латыпов, Гараничев, Елисеев и Халили, попал Александр Поварницын. Даниил Серохвостов на отборе выступил чуть слабее, и тренеры собирались отправить его на Кубок IBU.

Однако вскоре стало известно, что тренеры допустили ошибку. Они не отследили изменения в регламенте IBU. По новым правилам Поварницын не мог поехать сразу на Кубок мира из-за нехватки квалификационных очков. В сборной была произведена экстренная замена, и вместо Поварницына на Кубок мира отправили 22-летнего Даниила Серохвостова, у которого квалификационных очков хватало – весь прошлый сезон он отбегал на Кубке IBU.

Интересно, что буквально за день до объявления о замене в прямом эфире в «Инстаграме» Серохвостов сказал, что шансов поехать на Кубок мира у него нет: «Цели на сезон? Бегать на международном уровне. Пытаться остаться там, показывать результат. Отобраться на Кубок мира. Шансов выступить там вообще нет, так как… Ну это всё внутри команды обговаривалось, не буду ничего говорить. Просто отвечу, что нет», – сказал Даниил.

Два месяца спустя эти слова выглядят даже забавно.

Не упустил свой шанс

Так по неожиданной и счастливой случайности Серохвостов всё-таки отправился на Кубок мира. И уже на первом этапе в Эстерсунде Даниил показал, что достоин выступать на высшем уровне. Он дебютировал на Кубке мира, заняв 15-е место в индивидуальной гонке – из россиян выше был только Эдуард Латыпов, который финишировал седьмым.

Ко второму этапу Кубка мира Поварницын набрал достаточное количество квалификационных очков и смог присоединиться к основному составу, однако Серохвостова решили не менять. Даниил воспользовался своим шансом, показал хороший для дебютанта результат и остался в команде на второй этап. А вот опытных Елисеева и Гараничева из-за неудачного выступления отправили на соревнования уровнем ниже. Можно сказать, Серохвостову вновь повезло.

В Эстерсунде Серохвостов впервые в своей карьере попал на подиум Кубка мира. Вместе с Халили, Логиновым и Латыповым он занял третье место в мужской эстафете. На третьем этапе в Хохфильцине он вновь попал в эстафетную команду и снова выиграл бронзу.

«Казалось, что меня отправят обратно»

После этого окончательно стало понятно, что Даниил останется в основной команде надолго. Однако сам Серохвостов рассказал, что ещё летом он об этом и не думал:

«Я не ожидал, что буду заезжать даже в топ-30. Думаю, что это будет вышка: «Как же круто быть 29-м». В Эстерсунде я сразу оказываюсь на 15-м месте. Ожидания были совсем другими: летом я не думал, что куда-то поеду вообще, потом были мысли о Кубке IBU. Дальше произошел форс-мажор с Сашей Поварницыным. Мне казалось, что после двух этапов на Кубке мира меня отправят обратно, но удалось зацепиться. Следующая небольшая ступенька — провести весь сезон», — рассказывал Даниил «Матч ТВ».

Серохвостову, действительно, очень повезло. Но и сам Даниил разбрасываться шансами не стал, выступал здорово и в заветную пятёрку попал заслуженно. На момент объявления олимпийского состава Даниил занимает 25-е место в общем зачёте Кубка мира – это третий результат среди российских биатлонистов. Как говорится – везёт сильнейшим.

И можно точно сказать, что на Олимпиаду Серохвостов едет за медалью. Тренерам, понятное дело, придётся поломать голову над тем, кто и в какой гонке выступит. Но, вероятно, Даниил получит свой шанс в эстафете. А с ним команда в этом сезоне всегда была на пьедестале!