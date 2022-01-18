Переехавшая в Беларусь Кручинкина призналась, что боялась улыбаться в сборной России

Биатлонистка Елена Кручинкина, ранее выступавшая за команду России, рассказала, чем отличаются тренировки в сборной Беларуси под руководством австрийского специалиста Рейнхарда Гёсвайнера.

«С российскими тренерами всегда было так: бери больше, кидай дальше. Пока не упадёшь, тренировку не закончишь. Если у тебя температура — бегай, если болит нога — есть вторая. У нас не было такого, чтобы тебя как-то щадили. Наверное, это советская закалка — терпеть, терпеть и терпеть. А тут заболело горло — посиди-ка дома. Если ты сегодня не поспал, можешь тренировку скорректировать.

Во времена выступления в юниорской сборной мы уезжали на международные старты, и ты там боялся лишний раз улыбнуться, чтобы тебе не сказали: «А что, тебе смешно? Весело тебе? На старты настраиваешься». То есть там боишься показать какие-то свои эмоции. Ты должен быть сосредоточенным, ты спортсмен. А тут все улыбаются.

Нас в ежовых рукавицах держали. Отбой во столько-то, это во столько-то, всё по расписанию. Вроде и конкуренция выше в России, поэтому ты не мог расслабиться, тебе нужно потренироваться, что-то доделать. Ты не мог что-то не доделать вообще. А тут — расслабьтесь, успокойтесь, всё нормально. Если у тебя плохой старт, в России скажут: «Ты чего плохо пробежал?» А тут: «Всё нормально, есть следующий старт. Выкиньте всё из головы». Тебя успокаивают, подбадривают.

Но у меня все тренеры были хорошие, ничего об этом не могу сказать. Были какие-то свои нюансы, но я благодарна каждому тренеру, который появился в моей спортивной карьере. Кто-то дал закалку характера, кто-то ещё что-то. Все что-то вложили в моё развитие. Поэтому я благодарна всем, и мне жаловаться не на что», — сказала Кручинкина на YouTube-канале LAPSHINLIVE.