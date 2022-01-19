Драчёв: Латыпов и так просидел две недели — сколько можно? Эдуарду будет крайне сложно

Экс-президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв оценил ситуацию с продлением карантина для Эдуарда Латыпова на восемь дней. Спортсмен в начале января сдал положительный тест на коронавирус перед этапом Кубка мира в Оберхофе. Латыпов вошёл в состав сборной России на Олимпийские игры в Пекине.
«Очень странная ситуация для здорового человека, который готов тренироваться и выступать. Не знаю, с чем связано решение продлить Латыпову карантин. Эдуард и так просидел две недели — сколько можно? В России с омикроном уменьшается количество дней карантина. Что происходит там, сказать сложно.
Латыпов ещё может понадобиться команде в каких-то гонках на Олимпийских играх, которые будут в конце. Эдуард пока занимает девятое место в общем зачёте, может спокойно пробежать масс-старт. К Олимпиаде крайне сложно будет восстановить форму, что была в декабре, просидев столько времени. Это крайне негативная новость для Латыпова, команды и болельщиков», — сказал Драчёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
Расписание гонок Кубка мира по биатлону — 2021/2022.
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