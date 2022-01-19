Тренер сборной Норвегии: мне приятно видеть, что Россия вернулась

Тренер мужской сборной Норвегии по стрельбе, француз Зигфрид Мазе отметил прогресс команды России в олимпийском сезоне – 2021/2022.

«Мне приятно видеть, что Россия вернулась. Вы ранее задали вопрос про ковид. Латыпов был очень хорош, но из-за коронавируса пропустил этапы в Оберхофе и Рупольдинге. Я рад, что он будет на Олимпиаде, но Латыпов не в оптимальном состоянии. Такое может случиться и с одним из нас. Это будет дерьмово. Мне жаль, что такое произошло с Эди, и он пропустил два этапа. Надеюсь, что он выступит здесь, в Антхольце», — приводит слова Мазе matchtv.ru.

В неофициальном медальном зачёте Кубка мира сборная России занимает 4-е место. Возглавляет медальный зачёт сборная Норвегии. Российские спортсмены в нынешнем сезоне завоевали 11 медалей: три золотых, четыре серебряных и четыре бронзовых.