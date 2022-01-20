Муж Куклиной — Ларисе: а по взгляду Шашилова не скучаешь?
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Михаил Куклин, муж и личный тренер российской биатлонистки Ларисы Куклиной, прокомментировал пост супруги в «Инстаграме». Спортсменка сфотографировалась с биатлонистками сборной Беларуси Анной Солой и Ириной Лещенко (Кривко) и обратилась к ним: «Девочки, очень скучаю по вам».
Куклин в комментарии написал: «А по взгляду Шашилова не скучаешь?»
Михаил Шашилов — старший тренер женской сборной России. Лариса не выполнила критерии для попадания на январские этапы Кубка мира. Критерии отбора были следующими: к концу декабря находиться в топ-30 общего зачёта или дважды финишировать в топ-20 личных гонок. В текущем сезоне Кубка мира Лариса не поднималась выше 28-го места.
Сегодня, 20 января, стартует седьмой этап Кубка мира в Антхольце.
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