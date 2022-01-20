Два российских биатлониста пропустят индивидуальную гонку на этапе КМ в Антхольце
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Российские биатлонисты Даниил Серохвостов и Максим Цветков пропустят индивидуальную гонку на седьмом этапе Кубка мира в Антхольце (Италия), сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России. Это сделано в рамках подготовки к зимним Олимпийским играм 2022 года в Пекине (Китай). Игры пройдут с 4 по 20 февраля.
Мужская индивидуальная гонка в Антхольце состоится сегодня, 20 января, и начнётся в 16:15 мск. Карим Халили получил 18-й стартовый номер, Александр Логинов — 26-й, Антон Бабиков — 30-й, Александр Поварницын — 53-й.
Ранее стало известно, что три российские биатлонистки пропустят женскую индивидуальную гонку, которая состоится завтра, 21 января.
Расписание гонок Кубка мира по биатлону — 2021/2022.
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