Два российских биатлониста пропустят индивидуальную гонку на этапе КМ в Антхольце

Российские биатлонисты Даниил Серохвостов и Максим Цветков пропустят индивидуальную гонку на седьмом этапе Кубка мира в Антхольце (Италия), сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России. Это сделано в рамках подготовки к зимним Олимпийским играм 2022 года в Пекине (Китай). Игры пройдут с 4 по 20 февраля.

Мужская индивидуальная гонка в Антхольце состоится сегодня, 20 января, и начнётся в 16:15 мск. Карим Халили получил 18-й стартовый номер, Александр Логинов — 26-й, Антон Бабиков — 30-й, Александр Поварницын — 53-й.

Ранее стало известно, что три российские биатлонистки пропустят женскую индивидуальную гонку, которая состоится завтра, 21 января.

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