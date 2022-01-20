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Кристина Резцова: на Олимпиаду едут не потусить. Отправляюсь туда выигрывать

Кристина Резцова: на Олимпиаду едут не потусить. Отправляюсь туда выигрывать
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Российская биатлонистка Кристина Резцова поделилась ожиданиями от зимних Олимпийских игр в Пекине (Китай).

«Если бы мне летом сказали, что я поеду на Олимпиаду как первый номер сборной России, — это был бы крутяк. Поверила бы легко. А что? Я от скромности не умру! (смеётся)

Еду на Олимпиаду выигрывать. А для чего ещё мне туда ехать? Для чего каждый человек едет на Олимпиаду? Нет, не потусить. Мы проходим огромный путь, чтобы туда поехать. Сказать, что еду туда пробежать, — нет. Да, я буду кайфовать — сто процентов, каждый день, от каждой гонки и от каждой тренировки. Никогда не была в Китае, и даже просто находиться там будет кайфово. Но при этом цель у меня — это, естественно, золотая медаль.

Мы будем делать абсолютно всё, на что мы способны. Будем делать больше, чем мы можем», — сказала Резцова в эфире «Матч ТВ».

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