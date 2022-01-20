Александр Логинов: если на Олимпиаде будет ветер с морозом, это вообще приплыли

Российская биатлонист Александр Логинов рассказал об ожиданиях от предстоящих зимних Олимпийских игр в Пекине (Китай).
«Осознание того, что Олимпиада сто процентов будет, ко мне не пришло. Это относится и лично ко мне как участнику Олимпиады, и к Играм в целом. Конечно, будет сложно. Там ждёт нас очень серьёзный ветер и, возможно, серьёзные минуса. Если будет ветер с морозом, это вообще приплыли. Но надеюсь, что не будет ни того, ни другого. Настраиваемся на худшие исходы в погоде.
Идеальный финал Олимпиады? Уехать оттуда со звоном, так сказать. Стать знаменосцем на закрытии? Не хочу ничего загадывать, тем более так далеко. Надеюсь, мы будем вас радовать. Мы туда поедем и очень сильно будем стараться.
С удовольствием бы посмотрел в Китае какие-то соревнования, помимо биатлона. Не скажу, на какие именно. На какие была бы возможность, на те и пришёл бы. У нас сейчас очень сильная команда в фигурном катании, Валиева. Насколько знаю, парень в одиночном фигурном катании начал очень сильно выступать. Есть претенденты в танцах», — сказал Логинов в эфире «Матч ТВ».
- 20 января 2022
-
16:52
-
16:49
-
16:45
-
16:40
-
16:36
-
16:32
-
16:28
-
16:24
-
16:21
-
16:11
-
16:09
-
15:48
-
15:23
-
15:11
-
15:05
-
14:49
-
14:30
-
13:00
-
11:00
-
09:10
-
08:36
-
00:43
-
00:03
- 19 января 2022
-
23:52
-
23:01
-
22:52
-
22:37
-
21:22
-
21:18
-
21:08
-
20:49
-
18:25
-
18:07
-
17:44
-
17:12