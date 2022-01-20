Александр Логинов: если на Олимпиаде будет ветер с морозом, это вообще приплыли

Российская биатлонист Александр Логинов рассказал об ожиданиях от предстоящих зимних Олимпийских игр в Пекине (Китай).



«Осознание того, что Олимпиада сто процентов будет, ко мне не пришло. Это относится и лично ко мне как участнику Олимпиады, и к Играм в целом. Конечно, будет сложно. Там ждёт нас очень серьёзный ветер и, возможно, серьёзные минуса. Если будет ветер с морозом, это вообще приплыли. Но надеюсь, что не будет ни того, ни другого. Настраиваемся на худшие исходы в погоде.



Идеальный финал Олимпиады? Уехать оттуда со звоном, так сказать. Стать знаменосцем на закрытии? Не хочу ничего загадывать, тем более так далеко. Надеюсь, мы будем вас радовать. Мы туда поедем и очень сильно будем стараться.



С удовольствием бы посмотрел в Китае какие-то соревнования, помимо биатлона. Не скажу, на какие именно. На какие была бы возможность, на те и пришёл бы. У нас сейчас очень сильная команда в фигурном катании, Валиева. Насколько знаю, парень в одиночном фигурном катании начал очень сильно выступать. Есть претенденты в танцах», — сказал Логинов в эфире «Матч ТВ».

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