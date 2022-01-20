Поварницын досрочно завершил индивидуальную гонку в Антхольце после восьми промахов

Российский биатлонист Александр Поварницын досрочно завершил индивидуальную гонку на седьмом этапе Кубка мира в Антхольце (Италия) после восьми промахов.

Напомним, Александр Поварницын не сделал ни одного точного выстрела на первом огневом рубеже в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Антхольце (Италия).

На втором рубеже Поварницын промахнулся дважды, на третьем получил одну штрафную минуту за промах. Отставание Александра от лидера после третьего рубежа составило более 10 минут.

Мужская индивидуальная гонка состоялась в рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону в Антхольце (Италия). Победу одержал российский биатлонист Антон Бабиков, не допустивший промахов на четырёх огневых рубежах. Второй результат показал норвежец Тарьей Бё, промахнувшийся дважды. Третьим стал другой россиянин Карим Халили, который один раз не закрыл мишень.