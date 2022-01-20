Драчёв: сенсационная победа Бабикова! Никто не ожидал такого результата

Экс-президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв прокомментировал выступление российских биатлонистов на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце (Италия).

«Конечно, никто не ожидал от Антона такого результата. Это сенсационная победа! У него была крайне неудовлетворительная гонка в Рупольдинге, а тут триумф в Антхольце. Сегодня ветер на некоторых рубежах дул очень сильно. Тем не менее, Бабиков справился со стрельбой. Должен ли был Бабиков ехать на Олимпиаду? Часто биатлонист проявляет себя, когда отбор уже завершён. Что поделаешь? Всё надо делать вовремя!» — сказала Драчёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.

Победу в гонке одержал российский биатлонист Антон Бабиков, не допустивший ни одного промаха на четырёх огневых рубежах. Второй результат показал норвежец Тарьей Бё.