Латыпов: точно побегу масс-старт, а дальше по ситуации

Российский биатлонист Эдуард Латыпов рассказал о своей физической форме.

«Я уже на полпути в Антерсельву, скоро, надеюсь, выйду на старт и проверю свою форму. Я много готовился, не останавливался. Думаю, будет хорошая борьба. Точно побегу масс-старт, а дальше по ситуации», — сказал Латыпов в эфире «Матч ТВ».

На седьмом этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце (Италия) завершилась мужская индивидуальная гонка. Победу одержал российский биатлонист Антон Бабиков, не допустивший ни одного промаха на четырёх огневых рубежах. Второй результат показал норвежец Тарьей Бё, промахнувшийся дважды. Третьим стал другой россиянин Карим Халили, который не закрыл одну мишень.

Ещё один российский биатлонист, принимавший участие в гонке — Александр Поварницын — досрочно завершил выступление, допустив 8 промахов.