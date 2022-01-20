Шипулин отреагировал на успех российских биатлонистов в индивидуальной гонке в Антхольце

Чемпион мира по биатлону, а ныне депутат Госдумы Антон Шипулин высказался о медалях российских биатлонистов Антона Бабикова и Карима Халили в индивидуальной гонке на 20 км, которая прошла в рамках седьмого этапа Кубка мира в итальянском Антхольце.

«Браво, Антон! Браво, Карим! Парни в очередной раз подтвердили, что Антерсельва — наше место. Лучшие!

Искренне рад за ребят, за команду, которая в этом сезоне не раз дала нам повод ей гордиться. Так держать!» — написал Шипулин у себя в «инстаграме».

Напомним, ранее сегодня, 20 января, на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце (Италия) завершилась мужская индивидуальная гонка. Победу в ней одержал российский биатлонист Антон Бабиков, не допустивший на четырёх огневых рубежах ни одной осечки. Второй результат показал норвежец Тарьей Бё, промахнувшийся дважды. Бронзу завоевал Карим Халили, который не закрыл одну мишень.