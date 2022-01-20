Смольский — о 19-м месте в индивидуальной гонке: бежал не на максимуме. Это всё планово

Белорусский биатлонист Антон Смольский прокомментировал ход индивидуальной гонки на седьмом этапе Кубка мира в итальянском Антхольце. Спортсмен занял в ней 19-е место.

«Гонка вышла сложной, как физически, так и тактически. Но много в ней и полезных уроков. В горах дышится непросто, разница очень существенная по сравнению с тем же Рупольдингом.

Кроме того, как раз на день гонки пришелся пик акклиматизации. Состояние хорошее, но организм пока перестраивается к горам. Сегодня ключевой момент — это стрельба. А бежал не на максимуме. Это всё планово, поэтому не вызывает никаких беспокойств. На последнем круге хорошо себя чувствовал. Могу сказать, что он был самым простым для меня.

На первой стойке видел оба промаха — и тот и другой ушли в низ. Очень близкие, а значит, досадные. Пришлось изменить изготовку, чтобы не совершить больше ошибок.

На заключительном рубеже боролся с сильным порывом ветра. И ещё одна штрафная минута неудивительна», — приводит слова Смольского телеграм-канал «Референт Рая».