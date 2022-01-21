«Достоин Олимпиады и точка». Биатлонист Волков — о победе Бабикова в Антхольце

Российский биатлонист Алексей Волков прокомментировал победу Антона Бабикова в индивидуальной гонке на седьмом этапе Кубка мира в Антхольце (Италия).

«Достоин Олимпиады и точка», — прокомментировал публикацию Антона Бабикова в «Инстаграме» бывший биатлонист сборной России.

Напомним, ранее сегодня, 20 января, на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце (Италия) завершилась мужская индивидуальная гонка на 20 км. Победу в ней одержал российский биатлонист Антон Бабиков, не допустивший на четырёх огневых рубежах ни одной осечки. Второй результат показал норвежец Тарьей Бё, промахнувшийся дважды и уступивший россиянину 9,7 секунды. Бронзу завоевал Карим Халили, который допустил один промах на заключительной стрельбе.