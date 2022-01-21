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«Я оказался в русском сэндвиче». Тарьей Бё обратился к Антону Бабикову и Кариму Халили

«Я оказался в русском сэндвиче». Тарьей Бё обратился к Антону Бабикову и Кариму Халили
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Норвежский биатлонист Тарьей Бё обратился к россиянам Антону Бабикову и Кариму Халили после завершения индивидуальной гонки, которая состоялась в рамках седьмого этапа Кубка мира в Антхольце (Италия). Тарьей занял второе место и стал обладателем «Малого хрустального глобуса». Бабиков завоевал золото, Халили — бронзу.

«Поздравляю Антона Бабикова и Карима Халили. У меня был шанс, но я оказался в русском сэндвиче. Счастлив, что сумел выиграть «Глобус» в зачёте индивидуальных гонок и собрал всю коллекцию. Всем спасибо», — написал Бё.

Пост доступен в «инстаграме» Тарьея Бё.

Тарьей — олимпийский чемпион 2010 года в эстафете, 11-кратный чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы, обладатель Кубка мира сезона-2010/2011.

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