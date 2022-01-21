Антон Бабиков — Кариму Халили: это только начало твоей большой коллекции
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Российский биатлонист Антон Бабиков, ставший победителем индивидуальной гонки на седьмом этапе Кубка мира в Антхольце (Италия), обратился к соотечественнику Кариму Халили, который завоевал бронзовую медаль.
«Это только начало твоей большой коллекции, Карим», — написал Бабиков в своём «инстаграме».
Фото: «Инстаграм» Антона Бабикова
Биатлон. Кубок мира. Седьмой этап. Антхольц, Италия
Мужчины. Индивидуальная гонка, 20 км
1. Антон Бабиков (Россия) – 49.46,8 (0).
2. Тарьей Бё (Норвегия) +9,7 (2).
3. Карим Халили (Россия) +48,5 (1).
4. Йоханнес Бё (Норвегия) +50,5 (3).
5. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) +1.32,9 (3).
Ранее к Кариму обратилась украинская биатлонистка Екатерина Бех.
Сегодня, 21 января, в Антхольце состоится женская индивидуальная гонка.
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