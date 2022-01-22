Текстовая онлайн-трансляция мужского масс-старта на этапе Кубка мира в Антхольце
Поделиться
Сегодня, 22 января, на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце (Италия) состоится мужской масс-старт на 15 км с четырьмя огневыми рубежами. Старт запланирован на 14:50 мск.
Участие в гонке примут четыре россиянина: Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Антон Бабиков и Даниил Серохвостов.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию соревнований:
текстовая онлайн-трансляция мужского масс-старта на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце.
В первом масс-старте сезона, который состоялся на этапе Кубка мира в Анси (Франция), победу одержал француз Эмильен Жаклен. Второе место занял его соотечественник Кентен Фийон Майе. Тройку призёров замкнул представитель Норвегии Тарьей Бё. Этап в Антхольце завершится 23 января.
Комментарии
- 22 января 2022
-
13:00
-
12:36
-
11:37
-
11:30
-
10:18
-
10:05
-
10:00
-
08:41
-
08:34
-
08:18
-
08:13
-
00:59
- 21 января 2022
-
23:09
-
20:55
-
20:16
-
20:06
-
19:42
-
19:03
-
18:56
-
18:47
-
18:18
-
18:16
-
18:15
-
18:11
-
18:11
-
18:07
-
18:06
-
17:59
-
17:55
-
17:38
-
16:30
-
16:23
-
16:09
-
13:24
-
13:14
Партнерский контент