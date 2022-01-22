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Текстовая онлайн-трансляция мужского масс-старта на этапе Кубка мира в Антхольце

Текстовая онлайн-трансляция мужского масс-старта на этапе Кубка мира в Антхольце
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Сегодня, 22 января, на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце (Италия) состоится мужской масс-старт на 15 км с четырьмя огневыми рубежами. Старт запланирован на 14:50 мск.

Участие в гонке примут четыре россиянина: Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Антон Бабиков и Даниил Серохвостов.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию соревнований:
текстовая онлайн-трансляция мужского масс-старта на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце.

В первом масс-старте сезона, который состоялся на этапе Кубка мира в Анси (Франция), победу одержал француз Эмильен Жаклен. Второе место занял его соотечественник Кентен Фийон Майе. Тройку призёров замкнул представитель Норвегии Тарьей Бё. Этап в Антхольце завершится 23 января.

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