Текстовая онлайн-трансляция женской эстафеты на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце

Сегодня, 22 января, в рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону в Антхольце (Италия) состоится женская эстафета 4 х 6 км. Начало соревнований запланировано на 17:00 мск.

За сборную России выступят: Валерия Васнецова, Кристина Резцова, Ирина Казакевич и Ульяна Нигматуллина.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию соревнований:

текстовая онлайн-трансляция женской эстафеты на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце.

В первой эстафете сезона в Эстерсунде (Швеция) сборная России в составе Кристины Резцовой, Ларисы Куклиной, Светланы Мироновой и Ульяны Нигматуллиной заняла восьмое место. На этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия) Васнецова, Миронова, Нигматуллина и Резцова завоевали серебро. В Рупольдинге Васнецова, Миронова, Казакевич и Резцова стали третьими.