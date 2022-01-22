Сегодня, 22 января, в рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону в Антхольце (Италия) состоится женская эстафета 4 х 6 км. Начало соревнований запланировано на 17:00 мск.
За сборную России выступят: Валерия Васнецова, Кристина Резцова, Ирина Казакевич и Ульяна Нигматуллина.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию соревнований:
текстовая онлайн-трансляция женской эстафеты на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце.
В первой эстафете сезона в Эстерсунде (Швеция) сборная России в составе Кристины Резцовой, Ларисы Куклиной, Светланы Мироновой и Ульяны Нигматуллиной заняла восьмое место. На этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия) Васнецова, Миронова, Нигматуллина и Резцова завоевали серебро. В Рупольдинге Васнецова, Миронова, Казакевич и Резцова стали третьими.
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