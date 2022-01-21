Казакевич заявила, что упала по ходу индивидуальной гонки в Антхольце, зацепившись лыжами

Российская биатлонистка Ирина Казакевич заявила, что упала на последнем круге индивидуальной гонки на седьмом этапе Кубка мира в итальянском Антхольце.

Спортсменка в эфире «Матч ТВ» сказала, что чуть не вылетела с трассы, зацепившись лыжами о палки.

Напомним, на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце (Италия) завершилась женская индивидуальная гонка. Победу одержала французская биатлонистка Жюстин Бреза-Буше, допустившая один промах на четырёх огневых рубежах. Второй результат показала её соотечественница Жулия Симон, промахнувшаяся дважды. Третьей стала представительница Швеции Мона Брорссон, которая также не закрыла две мишени.

Лучшей из россиянок стала Ульяна Нигматуллина (10). Васнецова заняла 63-е место, Казакевич финишировала на 65-й позиции.