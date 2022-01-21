Шашилов объявил состав на женскую эстафету в Антхольце. Резцова — не на последнем этапе

Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов назвал состав на женскую эстафету на этапе Кубка мира в Антхольце (Италия). За национальную команду побегут Валерия Васнецова, Кристина Резцова, Ирина Казакевич и Ульяна Нигматуллина. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).
Женская эстафета пройдёт завтра, 22 января, и начнётся в 17:00 мск.
Ранее на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце (Италия) завершилась женская индивидуальная гонка. Победу одержала французская биатлонистка Жюстин Бреза-Буше, допустившая один промах на четырёх огневых рубежах. Второй результат показала её соотечественница Жулия Симон, промахнувшаяся дважды. Третьей стала представительница Швеции Мона Брорссон, которая также не закрыла две мишени.
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