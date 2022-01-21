Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Шашилов объявил состав на женскую эстафету в Антхольце. Резцова — не на последнем этапе

Шашилов объявил состав на женскую эстафету в Антхольце. Резцова — не на последнем этапе
Комментарии

Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов назвал состав на женскую эстафету на этапе Кубка мира в Антхольце (Италия). За национальную команду побегут Валерия Васнецова, Кристина Резцова, Ирина Казакевич и Ульяна Нигматуллина. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

Женская эстафета пройдёт завтра, 22 января, и начнётся в 17:00 мск.

Ранее на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце (Италия) завершилась женская индивидуальная гонка. Победу одержала французская биатлонистка Жюстин Бреза-Буше, допустившая один промах на четырёх огневых рубежах. Второй результат показала её соотечественница Жулия Симон, промахнувшаяся дважды. Третьей стала представительница Швеции Мона Брорссон, которая также не закрыла две мишени.

За наших биатлонисток страшновато перед Олимпиадой. Индивидуальная гонка — настоящий мрак За наших биатлонисток страшновато перед Олимпиадой. Индивидуальная гонка — настоящий мрак
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022