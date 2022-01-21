Губерниев: у Халили девушка в украинской команде. Бараны из Минспорта запретят любовь?

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев резко прокомментировал рекомендации, данные украинским спортсменам Министерством спорта страны. Украинцев попросили избегать совместных снимков с российскими олимпийцами и не давать интервью на русском языке

«Да они и интервью на русском давать запретили. Это главные вредители украинского спорта — министерство спорта и бараны, которые там работают.

Мы живём в одном отеле с украинское командой, давно знакомы, смеёмся: Джима, Меркушина, Билосюк. Девчонки хотят общаться, давать интервью, но не знают, какая реакция будет на родине. Тренеры, спортсмены, сервис говорят друг с другом только на русском, потому что русский язык объединяет.

У Халили вот девушка в украинской команде. Бараны и козлы из министерстве спорта запретят любовь? Жизнь запретят? Мне неловко и горестно, что такие козлы руководят украинским спортом и мешают замечательным украинским спортсменам, которых я искренне люблю, дружить и фокусироваться на соревнованиях.

Мама Юли Джимы не скрывает, что смотрит мои репортажи, огромное количество украинских болельщиков пишут каждый день. Если есть бараны и козлы, то что поделать?» — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.