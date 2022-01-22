Стал известен состав сборной Украины по биатлону на Олимпийские игры

Стал известен состав сборной Украины по биатлону на Олимпийские игры 2022 года в Пекине (Китай).

Мужчины: Дмитрий Пидручный, Антон Дудченко, Богдан Цымбал, Артём Прима, Артём Тищенко.

Женщины: Юлия Джима, Елена Билосюк, Дарья Блашко, Валентина Семеренко, Ирина Петренко.

В женском зачёте Кубка наций Украина находится на 9-м месте (3545). В мужском — на 8-м (3615).

Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине (Китай). Стоит отметить, что столица Китая станет первым городом, в котором пройдут как зимняя, так и летняя Олимпиада. Летние ОИ в Пекине состоялись в 2008 году.

Ранее в Федерации биатлона Украины отреагировали на рекомендации, данные украинским спортсменам Министерством спорта страны.