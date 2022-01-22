«Такая вот странность». Динара Алимбекова высказалась о промахах в индивидуальной гонке

Олимпийская чемпионка, белорусская биатлонистка Динара Алимбекова прокомментировала выступление в индивидуальной гонке на седьмом этапе Кубка мира в Антхольце (Италия). Она заняла седьмое место, допустив три промаха.

«Если честно, то недовольна «пятнашкой». Обычно в индивидуалках у меня максимум два промаха, а сегодня три — многовато. Эмоционально отреагировала на неудачу последним выстрелом на первой лёжке. Начала винить себя, что дёрнула, поторопилась, хотя очень настраивалась именно на премьерный огневой рубеж. Знала, что на втором круге мне покажут картинку стрельбы на макете и дальше буду работать более уверенно. Так, что расстроилась, считая, что и ветер был мой. То есть как на пристрелке. Уже потом поняла, что во время моей лёжки ветер усиливался, а я этого не заметила, не проконтролировала.



Но дело не в горах, не в высоте. Я не чувствовала никакого дискомфорта. Работала как обычно, но, видимо, на каждом рубеже допускала определённые ошибки. Некоторые из них привели к промахам. При этом на второй стойке ветер был сильнее, чем на первой, но ничего страшного. Мы ведь тренируемся при тех же порывах. И вот настроилась — нельзя мазать! — и справилась.



А на первой стойке… Я выбрала крайнюю 30-ю установку. Зачем — не знаю. Я и на тренировках там не становилась. Она же в тени! Четыре мишени затемнены, одна на солнце. Смутилась, даже расстроилась этому выбору. Такая вот странность», — приводятся слова Алимбековой в телеграм-канале «Референт Рая».

Победительницей гонки стала француженка Жюстин Бреза-Буше.