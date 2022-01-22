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Американский комментатор призвал отправить Бабикова на Олимпиаду, указав на традиции СССР

Американский комментатор призвал отправить Бабикова на Олимпиаду, указав на традиции СССР
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Бывший американский биатлонист, а ныне аналитик NBC Чад Салмела высказался о решении Союза биатлонистов России (СБР) не включать Антона Бабикова в состав команды на Олимпийские игры – 2022, которые пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине (Китай). Бабиков является первым запасным.

Ранее, 20 января, Бабиков выиграл индивидуальную гонку на седьмом этапе Кубка мира в Антхольце (Италия). Россиянин не допустил ни одного промаха на четырёх огневых рубежах.

«СБР должен отвезти Бабикова в Пекин с ярко выраженной целью – участием в индивидуальной гонке. В советское время у них была длинная серия в гонках на 20 км, когда лучший перед Олимпиадой побеждал и на Играх. Что изменилось?» — написал Салмела в своём «твиттере», добавив хештег takebabi.

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