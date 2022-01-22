Динара Алимбекова: Симон дали команду прилепиться. И тут меня охватило волнение

Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова подробно рассказала о выступлении в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Антхольце. Она заняла седьмое место.

«Самочувствие было хорошим, но гонка проходила своеобразно. Только совершив все промахи, жёстко напомнила себе: это не масс-старт, не преследование. Это — «пятнашка»! А дело вот в чём. На первом круге пересеклась со стартовавшей в первых номерах Симон. Ей даже дали команду прилепиться. И тут меня охватило волнение, как будто шла контактная гонка! Получается, что у меня сформировалось неправильное отношение к «пятнашке». От слова «совсем».



И только после первой «стойки» пришло адекватное понимание. Стала работать на дистанции спокойно и размеренно, что и позволило решить снайперские вопросы.



Ещё один нюанс. Тренеры ставили задачу сдерживать себя до первой отсечки, а потом уже ускоряться. Признаюсь, выбрала иную тактику. Мотивация такова. После первой отсечки начинал мешать сильный ветер. Я и так отдавала немалые силы, поэтому ставку сделала на стартовый отрезок. Наконец, я много теряла на спусках, которые, как и повороты, проходила сегодня отвратительно. Там был лёд, а я жутко боюсь льда. Как следствие теряла много времени», — приводятся слова Алимбековой в телеграм-канале «Референт Рая».

Победительницей гонки стала француженка Жюстин Бреза-Буше. Второе место заняла её соотечественница Жулия Симон. Тройку призёров замкнула представительница Швеции Мона Брорссон.