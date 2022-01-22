Эдуард Латыпов допустил 8 промахов в масс-старте на этапе Кубка мира в Антхольце

Российский биатлонист Эдуард Латыпов неудачно провёл стрельбу в масс-старте на седьмом этапе Кубка мира в Антхольце (Италия). Он допустил восемь промахов, четыре из них пришлись на второй огневой рубеж.

В гонке участвуют два российских биатлониста. Помимо Латыпова, это Антон Бабиков.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию соревнований:

текстовая онлайн-трансляция мужского масс-старта на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце.



В первом масс-старте сезона, который состоялся на этапе Кубка мира в Анси (Франция), победу одержал француз Эмильен Жаклен. Второе место занял его соотечественник Кентен Фийон Майе. Тройку призёров замкнул представитель Норвегии Тарьей Бё. Этап в Антхольце завершится 23 января.