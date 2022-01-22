Анфиса Резцова: мне кажется, на Олимпиаде у Латыпова ничего не получится
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Трёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Анфиса Резцова прокомментировала выступление россиян в масс-старте на седьмом этапе Кубка мира в Антхольце (Италия).
«Сегодня гонка не задалась. Но мы же видим, что ребята стараются. Бабиков и Латыпов — всё равно молодцы.
То, что Бабиков сегодня десятый… У него чуть-чуть не получается. Я очень за него переживаю. Моё мнение: Антон должен быть в основном составе сборной на Олимпиаде.
Эдику Латыпову очень сложно. Мне кажется, на Олимпиаде у него ничего не получится. Мы будем болеть за него, переживать. Дай бог, чтобы получилось. Но Эдику будет очень сложно», — сказала Резцова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
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