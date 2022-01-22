Башкиров ответил на вопрос об отсутствии единения в мужской сборной России по биатлону

Тренер сборной России по биатлону Сергей Башкиров ответил на вопрос о микроклимате в мужской национальной команде.

«Почему нет единения в команде? Не сказал бы, что все раздельно. Ребята живут вместе в комнатах. Мы все мероприятия проводим вместе. Может, нет такой прям дружной команды, чтобы все вместе сели на обед, но каждый сам. Соглашусь, что психологический комфорт в команде имеет большее значение. Стоит на это обратить внимание.

Логинов будет завтра стартовать, Максим, наверное, пропустит. Видимо, акклиматизация не прошла до конца, чтобы дальнейший этап подготовки прошёл более спокойно, скорее всего, Максим гонку завтра пропустит.

Почему Логинов не вышел? Акклиматизация и все вопросы, связанные с переездом в Пекин. На текущий момент состояние то, которое хотелось бы иметь к этому времени. Плюс форма в Пекине покажет, насколько мы были во всеоружии», — сказал Башкиров в эфире «Матч ТВ».