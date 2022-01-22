Латыпов — о 25-м месте в масс-старте: по такой гонке нельзя сказать, что всё плачевно

Российский биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал своё выступление в масс-старте на этапе Кубка мира в Антхольце (Италия). Латыпов занял 25-е место, допустив 8 промахов.

«Не ожидал, что так будет сегодня. Пробежал чуть больше, чем надо, видимо, за предыдущие дистанции. Мне показали, что первая стрельба была справа на габарите, и когда я стрелял, видел, что ветер был от лица, то есть прямо. И понимал, что нужно сделать поправку или стрелять с выносом. Видел, что ветер справа налево идёт сильно. Я как раз стреляю с выносом в правую сторону, и вся стрельба, которую я вынес, легла на три часа. Я не понял, почему так, потому что при пристрелке, когда был справа налево ветер, выстрелы были на габарите с другой стороны. Я всё сделал правильно в техническом плане, но получилось всё наоборот.

Когда были промахи, я всё время смотрел на ветер правым глазом. Вижу, что ветер сильный, и он как раз справа налево. Думал, что я мало выношу и делал больше корректировок, а надо было, наоборот, стрелять просто по центру, и тогда вся стрельба легла бы в центр.

Я спокойно начал, особо не дёргался, не старался отыгрывать позиции. Шёл своим темпом и следующие круги также. С каждым кругом, несмотря на то что стрелял много штрафов, внутренних сил становилось больше. Понимал, что я не устаю, но уже в конце не стал себя выворачивать, чтоб не сделать хуже. По такой гонке нельзя сказать, что всё плачевно. Работаем дальше», — сказал Латыпов в эфире «Матч ТВ».