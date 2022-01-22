Ярошенко: если поймут, что Латыпов не готов, то на ОИ не поставят. Он же не блатной

Двукратный чемпион мира Дмитрий Ярошенко высказался о перспективах российского биатлониста Эдуарда Латыпова выступить на Олимпиаде-2022.

Латыпов, впервые стартовавший после карантина из-за коронавируса, в масс-старте на этапе Кубка мира в Антхольце занял 25-е место, допустив 8 промахов.



«Если тренеры поймут, что Латыпов не готов, то на Олимпиаду не поставят. Он же не блатной спортсмен или чей-то протеже. К счастью, сейчас в нашей команда в плане протеже все одинаковые — тренеры будут смотреть по результатам. Важнее заработать медали для государства.



Тренеры выделяют своих спортсменов? Это делают не тренеры. Бывали случаи, что сверху поступали команды ставить того или иного спортсмена вопреки мнению тренера. Это мог быть кто угодно, но чаще всего спонсоры или влиятельные персоны», — сказал Ярошенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.