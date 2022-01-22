Хованцев — о серебре в женской эстафете: не надо обольщаться, что мы такие сильные

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал выступление женской команды в эстафете на этапе Кубка мира в Антхольце (Италия). Россиянки заняли второе место, уступив Норвегии.



«Быть в призах с тремя штрафными кругами — это нонсенс! Хотя если смотреть не только по результатам, но и по составам, то сегодня было возможно всё. Для нашей команды важен результат, но не надо обольщаться, что мы такие сильные. Сам по себе результат отличный, но только если не разбирать его детально.



До эстафеты на Олимпиаде далековато, но ситуация с Казакевич — это тревожный звоночек. Тренерам стоит задуматься, что делать за оставшееся время, чтобы такое не повторилось на Олимпийских играх. Понятно, что стрельбу Ирина уже не улучшит — тут может присутствовать психологический момент. Ирина озадачила тренерский штаб», — сказал Хованцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.