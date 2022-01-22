Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Михаил Шашилов — о серебре в эстафете: эмоций нет, всё пусто

Михаил Шашилов — о серебре в эстафете: эмоций нет, всё пусто
Комментарии

Старший тренер женской сборной России Михаил Шашилов высказался о выступлении команды в эстафете на этапе Кубка мира в Антхольце (Италия). Россиянки заняли второе место, уступив Норвегии. После двух этапов россиянки лидировали, но на третьем этапе Ирина Казакевич ушла на три штрафных круга. После этого Россия опустилась на 6-е место, но на заключительном этапе Ульяна Нигматуллина смогла поднять команду на пьедестал.

«Эмоций нет, всё пусто. Но молодцы. Команда у нас есть. Три круга на команду. Будем бороться. Девочки могут бороться за самые высокие места, кто бы что ни говорил. У Казакевич две предыдущие эстафеты без штрафа. Сегодня лучший ход. Подготовка к Олимпийским играм? Всё уже сделано», — сказал Шашилов в эфире «Матч ТВ».

Новость по теме
Анфиса Резцова: девчонки — нереальные. Золото возьмём на Олимпиаде!
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022