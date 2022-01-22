Михаил Шашилов — о серебре в эстафете: эмоций нет, всё пусто
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Старший тренер женской сборной России Михаил Шашилов высказался о выступлении команды в эстафете на этапе Кубка мира в Антхольце (Италия). Россиянки заняли второе место, уступив Норвегии. После двух этапов россиянки лидировали, но на третьем этапе Ирина Казакевич ушла на три штрафных круга. После этого Россия опустилась на 6-е место, но на заключительном этапе Ульяна Нигматуллина смогла поднять команду на пьедестал.
«Эмоций нет, всё пусто. Но молодцы. Команда у нас есть. Три круга на команду. Будем бороться. Девочки могут бороться за самые высокие места, кто бы что ни говорил. У Казакевич две предыдущие эстафеты без штрафа. Сегодня лучший ход. Подготовка к Олимпийским играм? Всё уже сделано», — сказал Шашилов в эфире «Матч ТВ».
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