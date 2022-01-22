Анфиса Резцова призвала поддержать Ирину Казакевич после трёх штрафных кругов в эстафете

Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова, комментируя результат эстафеты на этапе Кубка мира в Антхольце, призвала поддержать российскую биатлонистку Ирину Казакевич. Россиянки заняли второе место, уступив Норвегии. После двух этапов россиянки лидировали, но на третьем этапе Казакевич ушла на три штрафных круга. После этого Россия опустилась на 6-е место, но на заключительном этапе Ульяна Нигматуллина смогла поднять команду на пьедестал.



«Ирина Казакевич, к сожалению, зашла на три штрафных круга. Но она всё равно молодец! Вы же видели, как здорово она работала ногами. Да, не всё получилось… Ничего страшного. Мы в итоге вторые! Давайте поддержим Казакевич», — сказала Резцова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

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