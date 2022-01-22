Ирина Казакевич: хотела бы извиниться перед всей страной и девчонками за эстафету

Российская биатлонистка Ирина Казакевич прокомментировала результаты женской эстафеты на этапе Кубка мира в Антхольце (Италия). Сборная России заняла второе место, уступив лишь Норвегии. После двух этапов россиянки лидировали, но на третьем этапе Казакевич ушла на три штрафных круга. После этого Россия опустилась на 6-е место, но на заключительном этапе Ульяна Нигматуллина смогла поднять команду на пьедестал.



«Я хотела бы извиниться перед всей страной и девчонками за сегодняшнюю гонку, за стрельбу стоя. Я не могу сказать, что произошло на стрельбе. Делала каждый выстрел, ошибалась и не понимала, что происходит. Была какая-то растерянность, и я не смогла ничего с этим сделать. Получилась отвратительная стрельба.



Ульяна выдала феноменальный финиш. Все девчонки сегодня справились. Отличная командная работа. Мне повезло с командой.



Я смотрела финиш Ульяны по Сивидате в комнате. Несколько раз заходила Кристина и говорила, что всё будет хорошо», — сказала Казакевич в эфире «Матч ТВ».

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