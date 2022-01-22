«Дайте человеку адаптироваться». Ярошенко — о трёх штрафных кругах Казакевич

Двукратный чемпион мира Дмитрий Ярошенко высказался о результате женской эстафеты на этапе Кубка мира в Антхольце (Италия). Сборная России заняла второе место, уступив лишь Норвегии. После двух этапов россиянки лидировали, но на третьем этапе Ирина Казакевич ушла на три штрафных круга. После этого Россия опустилась на 6-е место, но на заключительном этапе Ульяна Нигматуллина смогла поднять команду на пьедестал.



«Феноменальные результаты! С тремя штрафными кругами попали в призы — молодцы. Сегодня вообще забавная гонка была. Но если в прошлый раз начали говорить, что чудом попали в призы, то сегодня — это трудовое эстафетное серебро.



Что касается Казакевич, возможно, она переживала перед стартом. Одно дело, когда бежишь на третьей-пятой позиции в кучке. А когда ты лидер… дайте человеку адаптироваться. Она в каждой эстафете у нас в лидирующих позициях принимала эстафету? Это просто волнение.



Функционально девчонки нормально работали. Завтра Казакевич бежать масс-старт, будет по-другому стрелять. Вчера француженка, например, выиграла гонку, а сегодня еле-еле закрывала свои мишени. Давайте тоже скажем, что она неопытная или ещё какая-то. Оценку должны давать специалисты. А прежде всего тренер, который работает со спортсменами и видит их почти круглые сутки», — сказал Ярошенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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